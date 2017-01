Barbara D'Urso, estate tra lavoro e relax

foto Tv Sorrisi e Canzoni Correlati Barbara D'Urso, relax a Forte dei Marmi

Barbara D'Urso abbronza il décolleté 16:38 - Per tutto l'anno ha macinato ore di diretta tv, dividendosi tra "Pomeriggio Cinque" e "Domenica Live". Anche ora che si sta godendo un po' di meritato riposo, Barbara D'Urso non si ferma e pensa alle novità con cui accogliere i telespettatori il prossimo autunno. "Oggi la leggerezza va fatta con uno stile diverso - svela a "Tv Sorrisi e Canzoni" - Viva le esibizioni, da quelle canore ai musical, che sono un mio pallino". - Per tutto l'anno ha macinato ore di diretta tv, dividendosi tra. Anche ora che si sta godendo un po' di meritato riposonon si ferma e pensa alle novità con cui accogliere i telespettatori il prossimo autunno. "- svela a "Tv Sorrisi e Canzoni" - Viva le esibizioni, da quelle canore ai musical, che sono un mio pallino".

"Sono molto felice di tornare sia con Pomeriggio Cinque, che è già al sesto anno e continua a essere in salute, sia con Domenica Live - ammette la D'Urso, che aggiunge - Anche quest'anno il nostro primo focus rimane l'attualità, grazie alla macchina di Videonews e ai suoi giornalisti che non smetterò mai di ringraziare".



Dopo il successo delle diete-Vip, la conduttrice ha già in mente un'altra novità per la prossima edizione di Domenica Live: "Per l'inverno stiamo pensando ad un altro tipo di sfida. Molto divertente ma anche molto istruttiva, sempre con dei vip e una persona comune. Abbiamo scovato un ragazzo che ha un talento davvero eccezionale, ma non fatemi dire di più..."