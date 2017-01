Francesco Monte e la cognata di Belen

foto Instagram Correlati Francesco Monte flirta con Adelaide De Martino 10:39 - Archiviata definitivamente la love story con Teresanna, Francesco Monte si gode l'estate da "single" a Formentera. In realtà, l'ex tronista proprio solo soletto non è. Come dimostrano le foto postate da Cecilia Rodriguez su Instagram, infatti, Francesco "flirta" con la sorella di Stefano De Martino, la 19enne Adelaide. Diventerà cognato di Belen? - Archiviata definitivamente la love story consi gode l'estate da "single" a. In realtà, l'ex tronista proprio solo soletto non è. Come dimostrano le foto postate dasu Instagram, infatti, Francesco "flirta" con la sorella di, la 19enne. Diventerà cognato di

Monte è in vacanza nell'isola delle Baleari con il gruppo della showgirl argentina, e pare che in una di queste notti sia esplosa l'intesa con la bella Adelaide. Come dimostra la foto che li vede vicinissimi, "testa a testa". "Ci abbiamo riprovato e abbiamo visto che la nostra incompatibilità caratteriale non ci permette di andare avanti. Quando le persone non si incontrano è inutile riprovare", ha detto recentemente Francesco parlando di Teresanna. Adesso l'ex tronista è pronto a ripartire.