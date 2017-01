"Star Trek", morto il cattivo Kang

foto Afp 09:49 - "Star Trek" perde il cattivo Kang. Michael Ansara, l'attore di origine siriana che ha interpretato il malvagio capo dei Klingon al cinema e nella celebre serie tv, è morto nella sua casa in California, all'età di 91 anni. Conosciuto soprattutto per aver recitato nel ruolo di Kang, vantava presenze in molte altre serie tv. Aveva interpretato anche il ruolo di Mr Freeze in "Batman". - "" perde il cattivo, l'attore di origine siriana che ha interpretato ilcapo deial cinema e nella celebre serie tv, è morto nella sua casa in California, all'età di 91 anni. Conosciuto soprattutto per aver recitato nel ruolo di Kang, vantava presenze in molte altre serie tv. Aveva interpretato anche il ruolo di Mr Freeze in "".

Ansara aveva recitato in molte serie tv di successo come "Broken Arrow", "Perry Mason", "Lost in Space", "La Signora in Giallo" e "Hawaii Five-0". Alle spalle anche un matrimonio, durato 36 anni, con Barbara Eden, la Jeannie di "Strega per amore".