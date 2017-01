Raven-Symoné,la baby Robinson fa coming out

13:47 - Olivia è cresciuta. E ha fatto coming out. La piccola Olivia dei Robinson, ovvero Raven-Symoné, ha messo fine con un tweet alle speculazioni sui suoi orientamenti sessuali, che circolavano ormai da un anno. "Posso finalmente sposarmi! - ha twittato - Grazie governo! Sono così fiera di voi", in riferimento alle recenti aperture in materia concesse dall'amministrazione Obama.

Già a maggio dell'anno scorso si erano diffuse voce su una relazione di Raven con AzMarie Livingston, concorrente di "America's Next Top Model", ma all'epoca l'attrice aveva preferito svicolare trincerandosi dietro la privacy e un secco "l'orientamento sessuale è un cosa mia".



Invece questa volta è uscita decisamente allo scoperto. "Sono molto delice che il matrimonio 'aprendo' in tutto il Paese e che sia stato accettato - ha detto -. Io comunque non sono sull'orlo delle nozze, ma è bello sapere che da oggi potrò farlo, se vorrò farlo".