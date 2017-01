"Game of Thrones", una stagione hard

17:09 - "Game of Thrones" è diventata famosa in tutto il mondo non solo per la produzione da kolossal e una sceneggiatura di altissimo livello, ma anche per le numerose scene di sesso. I ciak bollenti hanno coinvolto quasi tutti i personaggi della saga: tra questi il timido guerriero Jon Snow, impegnato in una relazione clandestina con la nemica Ygritte, la potente Madre dei draghi e i sovrani del nord Robb e Talisa Stark.

I produttori hanno però deciso di rendere il terzo capitolo di "Game of Thrones" più castigato rispetto al passato. Nella prima stagione si registrava infatti un ciak a luci rosse in ogni episodio, mentre nell'ultimo anno la media si è praticamente dimezzata.



La scorsa stagione, inoltre, ha visto aumentare considerevolmente il numero di nudi maschili (come aveva auspicato anche l'interprete della selvaggia Osha) e le scene senza veli sono state utilizzate anche per descrivere situazioni atroci, come l'amputazione del membro dell'aspirante re Theon Greyjoy (Alfie Allen).