Il mondo del giornalismo al Premio Ilaria Alpi

Al via la 19esima edizione del Premio Ilaria Alpi - dal 4 all'8 settembre - uno dei più importanti momenti di riflessione e dibattito sul giornalismo d'inchiesta televisivo. I vincitori verranno proclamati sabato 7 settembre al Palazzo dei Congressi di Riccione. Al concorso per servizi giornalistici televisivi si affiancheranno momenti di dibattito, approfondimento, workshop, mostre, incontri con gli autori, rassegne e retrospettive.

“Questo premio intitolato a Ilaria è giunto alla sua 19esima edizione: è stato un riflettore sempre acceso che ha accompagnato Luciana e Giorgio Alpi in questi lunghissimi e dolorosi anni di ricerca per la verità e la giustizia. - afferma Mariangela Gritta Grainer, presidente dell’associazione Ilaria Alpi - Ilaria assassinata insieme a Miran Hrovatin quel 20 marzo 1994 a Mogadiscio: un’esecuzione preordinata e ben organizzata perché lei tacesse per sempre e non potesse raccontare... di traffici illeciti di ogni tipo, affari sporchi, poteri criminali come la mafia, la camorra e l’ndrangheta”.



E continua: “Dopo quasi 20 anni da quella tragica esecuzione, dobbiamo riconoscere con tristezza profonda che hanno vinto ‘loro’ fino ad ora, ‘loro’ che non amano né la verità né la giustizia. Sappiamo quasi tutto su quel che è successo, il perché, forse anche da chi era composto il commando ma ancora non sappiamo chi ha ordinato l’esecuzione e chi ha coperto esecutori e mandanti. Eppure noi che, come Giorgio e Luciana, amiamo verità e giustizia non ci arrendiamo, anzi rilanciamo, con questa 19ª edizione del Premio, il nostro impegno che continuerà a crescere fino a che ‘loro’ perderanno”.



All’interno del Premio Ilaria Alpi, verrà assegnato il Premio UniCredit, un riconoscimento speciale assegnato in accordo tra UniCredit e la Giuria del Premio Ilaria Alpi ad una giornalista distintasi per valore e coraggio. Per il 2013 si è scelto di premiare la giovane giornalista e scrittrice iraniana, Susan Mohammadkani Ghissyanad. Vittima di repressione per aver voluto esercitare il diritto di una stampa libera nel suo Paese, è stata detenuta a più riprese nel 2010 e nel 2011. Per non scendere a compromessi con il regime di Téhéran, ha alla fine deciso di chiedere asilo politico in Francia, dove è stata accolta dalla Maison des Journalistes. La giornalista sarà presente a Riccione per ricevere il Premio. Per maggiori informazioni: www.premioilariaalpi.it



Nella pagina seguente i finalisti scelti dalla giuria presieduta da Luca Ajroldi