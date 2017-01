Diventare giornalisti con Mediaset e Iulm

- Sono aperte dal 29 luglio al 20 settembre, le iscrizioni per accedere alle selezioni del nuovo Master biennale in giornalismo. Il Campus Multimedia In.Formazione è un consorzio formato dal gruppo Mediaset e della Libera Università Iulm, con l'obiettivo di creare un polo di eccellenza per l'alta formazione universitaria e post-universitaria e la ricerca, nell'ambito della Comunicazione, dei Media, dell’Economia digitale e delle Tecnologie.

Il Master universitario biennale in giornalismo è riconosciuto dall'Ordine dei Giornalisti come sostitutivo del praticantato. E' riservato a un numero massimo di 15 allievi per ogni biennio. Al termine del percorso accademico si accede all'esame per diventare giornalista professionista.L'impianto didattico del Master è orientato a fornire agli aspiranti giornalisti i mezzi della tradizione accanto a quelli della multimedialità, in pratica un corso per imparare un mestiere che il mondo multimediale ha completamente trasformato. Alla didattica tradizionale, che si svolge presso l'Università Iulm, fatta di corsi e laboratori, seminari di Data Journalism, Digital Local News e Social Media Curation, si aggiungono i corsi presso la redazione multimediale Mediaset di Milano Due.I termini nel bando per il master in giornalismo sono indicati nel sito www.campusmultimedia.net . Sono previste borse di studio al 1° e al 2° anno.