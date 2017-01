Sarah Michelle Gellar: "Buffy può tornare..."

foto Ufficio stampa Correlati Buffy a caccia di vampiri 12:58 - E' stato uno dei telefilm più amati di sempre e per sette stagioni, in onda dal 1997 al 2003, ha divertito e fatto sognare migliaia di teenager. Sembra proprio che "Buffy l'ammazzavampiri" possa tornare ma non sul piccolo schermo. Ad annunciarlo è stata la protagonista, Buffy l'ammazzavampiri a E! News: "Con l'ideatore Joss Whedon ne parliamo sempre. In fondo tutto era iniziato come un film e poi è diventata serie tv". - E' stato uno dei telefilm più amati di sempre e per sette stagioni, in onda dal 1997 al 2003, ha divertito e fatto sognare migliaia di teenager. Sembra proprio che "Buffy l'ammazzavampiri" possa tornare ma non sul piccolo schermo. Ad annunciarlo è stata la protagonista, Buffy l'ammazzavampiri a E! News: "Con l'ideatore Joss Whedon ne parliamo sempre. In fondo tutto era iniziato come un film e poi è diventata serie tv".

"Dunque la cosa buffa - continua l'attrice - è che Buffy inizialmente è stato ideato per il grande schermo. Alla fine l'idea non è andata in porto, non ha funzionato come un film. Voglio dire, abbiamo dovuto fare un sacco di strada per creare uno show televisivo tv tratto da un film. Ed è uno dei motivi per cui la storia ha funzionato nel tempo".