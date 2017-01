Mtv: la tv che cambiò la musica compie 32 anni

foto Da video 13:19 - Con una canzone dal titolo profetico, "Video Killed The Radio Star", il video ha ucciso la stella della radio, nasceva l'1 agosto del 1981 Mtv, la prima e più famosa emittente televisiva dedicata ai video musicali. Una vera rivoluzione per il mondo della musica che, grazie a Mtv, fece del videoclip il più importante veicolo di promozione per una canzone. - Con una canzone dal titolo profetico, "Video Killed The Radio Star", il video ha ucciso la stella della radio, nasceva l'1 agosto del 1981 Mtv, la prima e più famosa emittente televisiva dedicata ai video musicali. Una vera rivoluzione per il mondo della musica che, grazie a Mtv, fece del videoclip il più importante veicolo di promozione per una canzone.

Un'era, quella del videoclip, da tempo tramontata o, meglio, trasformatasi. Mtv ormai ha ridotto al lumicino i passaggi di video musicali per dedicarsi a trasmissioni, reality, serie tv e persino film. Il regno dei video è ora la Rete, con il conteggio delle visualizzazioni in tempo reale.



Ma per vent'anni artisti hanno costruito un'intera carriera di successi sui passaggi televisivi, da Michael Jackson ai Duran Duran, da Madonna ai Take That. Unico vero errore, la profezia del video di debutto: la radio non è stata per nulla uccisa in questi anni.