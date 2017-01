Simon Cowell, figlio con la moglie di un amico

- Lui, lei e l'altro. Come nel più classico dei tradimenti, il produttore discografico Andrew Silverman. La donna al centro dello scandalo si chiama Lauren (36 anni) e avrebbe detto addio al marito proprio per amore del creatore di "X Factor". "- ha rivelato una fonte a "US Weekly"- Lei e Simon si sono avvicinati molto".

Ufficialmente Lauren, stellina della mondanità americana, è ancora la Signora Silverman anche se il divorzio sarebbe ormai dietro l'angolo. ", da tempo stavano pensando di separarsi - ha rivelato un'altra fonte - Con la crisi coniugalesempre di più".Se la storia fosse vera, sarebbe un grosso cambiamento per il creatore di "X Factor", che in diverse occasioniaveva dichiarato di non sentirsi tagliato per il ruolo di padre: "Mi piacciono davvero i bambini, ma non riesco a parlare con loro e stare a sentirli. Il problema è che. Io ho sempre dedicato la mia vita al lavoro. A 52 anni probabilmente ho perso la mia opportunità".A quanto pare invece Cowell non sarebbe troppo vecchio per imparare a cambiare pannolini. Stessa sorte toccata al cantante Liam Gallagher, trascinato in tribunale da una giornalista americana che lo ha indicato come padre della sua bambina.