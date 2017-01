Jayma Mays: "Un insetto vivo nel mio orecchio"

foto Ap/Lapresse Correlati Jayma Mays, la star di "Glee" seduce in passerella 11:39 - Disturbo doloroso per l'attrice di "Glee" Jayma Mays che, dopo essersi recata dal medico per quella che credeva fosse un'infezione, ha scoperto di avere un insetto vivo all'interno dell'orecchio. "Il dottore mi ha messo delle gocce e ha affogato l'insetto che viveva lì - ha svelato durante un intervista al "Tonight Show" di Jay Leno - A quel punto l'ha fatto arrampicare fuori dal mio orecchio. Riuscite a crederci?". - Disturbo doloroso per l'attrice di "che, dopo essersi recata dal medico per quella che credeva fosse un'infezione, ha scoperto di. "Il dottore mi ha messo delle gocce e ha affogato l'insetto che viveva lì - ha svelato durante un intervista al "Tonight Show" di Jay Leno - A quel punto. Riuscite a crederci?".

All'inizio pensava si trattasse di una banale infezione, ma poi le cose sono risultate più complesse del previsto: "Mi sono svegliata nel bel mezzo della notte a causa di un dolore atroce, con del sangue che usciva dall'orecchio. La mattina dopo sono andata dal dottore e dopo avermi messo le gocce nell'orecchio è uscito un insetto".



"Mi sembra di aver visto qualcosa del genere in Twilight" ha sdrammatizzato il conduttore Jay Leno, mentre a fianco a lei Ashton Kutcher si contorceva sul divano per il disgusto.



Un inconveniente imbarazzante che non è però dovuto alla scarsa igiene personale dell'attrice, anzi tutto l'opposto. Il medico le ha infatti spiegato che il problema era nato perchè le sue orecchie erano troppo pulite, mentre è proprio il cerume ad impedire ai parassiti di entrare.