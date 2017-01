Helen Flanagan: "Ho le tette migliori del mondo"

foto FHM Correlati Helen Flanagan, bellezza hot a Ibiza

Flanagan, un luglio preso di petto 09:50 - La stellina tv inglese Helen Flanagan posa maliziosa per "FHM" sulla spiaggia di Ibiza, con indosso il salvagente e poco altro. Eletta recentemente donna più sexy del Regno Unito; Helen si diverte in riva al mare come una bambina, facendo volare la fantasia dei maschietti con le sue curve mozzafiato. L'attrice va orgogliosa delle sue forme e ammette: "Ho le tette migliori che io abbia mai visto nel mondo. E' fantastico!".

Single da poco la dopo la rottura con il calciatore Scott Sinclair; Helen ammette di essere molto generosa sotto le lenzuola, ma solo se c'è un sentimento profondo: "Se sto con un ragazzo che amo posso diventare molto osé e fare qualsiasi cosa, ma solo se amo qualcuno. Credo che non sia affatto sexy una ragazza che sco*** con chiunque".



"Sono cresciuta in una famiglia cattolica quindi sono stata educata come una brava ragazza, ma se adori completamente qualcuno devi fare del buon sesso - continua la Flanagan - Mi sento più sexy quando sono sicura di me, credo sia così per la maggior parte delle ragazze"