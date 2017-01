Il mito Gianni Versace in una miniserie tv

foto Ap/Lapresse Correlati Chi sarà Gianni Versace? Vota!

Gianni Versace, amato dalla moda 14:35 - Uno degli stilisti più amati (e mai dimenticati) rivive in una miniserie tv prodotta da Mediaset con Ares Film e Kroma di Patrick Meehan. La storia di Gianni Versace sarà il tema del progetto che partirà a novembre. Ancora top secret il nome dell'attore che presterà il volto allo stilista assassinato da uno squilibrato a Miami il 15 luglio 1997.

Versace si trasferisce dalla Calabria a Milano nel 1972, a soli 25 anni, per tentare la fortuna nel mondo della moda. Collabora con le case come Complice e Genny. La prima collezione ufficiale col nome Versace risale al 1978. Inizia così la scalata verso il successo nei ruggenti anni 80. Gianni è anche un appassionato di teatro e infatti sono numerose le collaborazioni artistiche come, ad esempio, con il Teatro alla Scala per "Josephslegende" di Strauss. Nel 1986 il Presidente della Repubblica Italiana Cossiga conferisce a Versace il titolo di Commendatore della Repubblica Italiana. Tanti i celebri fotografi che hanno collaborato con lui da Richard Avedon a Bruce Weber. Sulla passerella delle collezioni Versace hanno sfilato le top model più importanti come Linda Evangelista, Naomi Campbell, e Claudia Schiffer, Cindy Crawford. Al momento della morte, a 51 anni, Versace si trovava nella sua lussuosa casa a Miami, acquistata nel 1992.