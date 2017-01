Cecchetto: "Ho in testa un talent bomba"

foto LaPresse 12:13 - Nella sua carriera di talent scout ha scovato le future star della musica e della tv (Jovanotti, Gerry Scotti e Fiorello solo per citarne alcuni) ma a 61 anni Claudio Cecchetto è ancora un vulcano di idee. "Ho in testa un talent bomba - confida a "Tv Sorrisi e Canzoni" - Nella prima fase è chiuso in un cubo di plexiglas. I giudici vedono il suo look e ne seguono il labiale e la movenze, ma non lo sentono cantare". - Nella sua carriera di(Jovanotti, Gerry Scotti e Fiorello solo per citarne alcuni) ma a 61 anniè ancora un vulcano di idee. "- confida a "Tv Sorrisi e Canzoni" - Nella prima fase è chiuso in un cubo di plexiglas. I giudici vedono il suo look e ne seguono il labiale e la movenze, ma non lo sentono cantare".

Tanti successi e soddisfazioni per Claudio Cecchetto, che ha sempre capito prima degli altri su quali artisti puntare: "Prendevo con gioia gli artisti che gli altri rifiutavano. Quando trovo chi mi elettrizza mi accendo. Sono sempre alla ricerca di gente che va contro i canoni classici".



Talenti come Fiorello, che però ha dovuto prima domare: "Per la sua esuberanza si danneggiava da solo, lo tenevano addirittura fuori dalle conferenze stampa. Gli dicevo Fatti conoscere, poi puoi sbracare quanto vuoi. Ora è il numero uno dell'intrattenimento".



Ma lo showman siciliano non è il solo numero uno scovato da Cecchetto: "Jovanotti è il più grande artista che abbiamo in Italia. Quando mi ha fatto sentire 'Portami via con te' gli ho detto Tu sei Chopin e Beethoven messi insieme".



La lista degli artisti presi sotto la sua ala è ancora lunga. Tra questi Amadeus, che ricorda come "un ragazzo di Ravenna deciso a salire sul treno del successo", gli 883 "rifiutati dalla case discografiche li lancia io" e Fabio Volo "un testa calda ma intelligente".