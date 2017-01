Marcuzzi: "Nell'ultimo Gf erano maleducati"

10:03 - Non c'è riposo per Alessia Marcuzzi, che dopo il "Music Summer Festival" si prepara ad una stagione televisiva fitta di appuntamenti. Sarà infatti giudice su La5 per il nuovo talent di moda "Fashion Style", ristrutturerà case con "Extreme Makeover Home Edition Italia" e tornerà al timone del "Grande Fratello" dopo un anno di pausa. "Ho avuto delle difficoltà con gli ultimi ragazzi - racconta a "Vanity Fair" - Erano troppo maleducati".

Nonostante gli atteggiamenti villani degli ultimi inquilini, Alessia ammette di amare molto il reality: "Il programma continua a piacermi molto: è affascinante osservare le dinamiche che si creano. Mi dispiace sempre vedere come i maschi facciano gruppo e le femmine nemmeno un po'. Forse scatta la competizione".



Ma il Grande Fratello non sarà l'unica sfida televisiva della Marcuzzi. Alessia sarà infatti giudice di moda per "Fashion Style" su La5 e girerà l'Italia on the road con il furgoncino di "Extreme Makeover Home Edition Italia".



"La tv è tante cose. E' stare in studio con gli abiti, il trucco, le luci perfette. Un'esperienza che fa bene all'autostima - spiega - E poi è anche stare per strada, come con il programma che sto girando: svegliarsi alle 4.30 del mattino, non sapere quando finirai. Sempre per strada, conosco tutti i bagni pubblici d'Italia".