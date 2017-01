I segreti di Alba Parietti a "Studio 5"

foto Ufficio Stampa Mediaset 11:06 - Mercoledì 31 luglio in prima serata, su Canale 5, Alfonso Signorini presenta il quinto appuntamento con "Studio 5". Questa settimana, saranno ospiti: Federica Panicucci, Paola Perego e Alba Parietti. Inoltre, saranno in studio il cantante rapper Fedez e Francesca Michielin, vincitrice della quinta edizione di "X Factor". - Mercoledì 31 luglio in prima serata, su Canale 5,presenta il quinto appuntamento con "Studio 5". Questa settimana, saranno ospiti:. Inoltre, saranno in studio il cantante rapper, vincitrice della quinta edizione di "X Factor".

Ogni settimana Alfonso Signorini ripercorre i momenti più significativi di Canale 5 proprio insieme ai personaggi che l’hanno resa grande. In un clima di festa, gli ospiti in studio rivivono i momenti più divertenti ed emozionanti dei loro inizi, cantano le sigle dei loro programmi, ritrovano compagni di lavoro e, solo per i telespettatori di “Studio 5”, rivelano aneddoti inediti.