Lively, sensuale e bon-ton per "Lucky"

Blake Lively e la scena hot del 2012 11:21 - Cappottini al ginocchio e abiti da sera con spacchi vertiginosi per Blake Lively, che sul magazine "Lucky" incanta con un look adatto ad ogni occasione. L'ex "Gossip Girl" sfoggia tutto il suo guardaroba: dal tubino bon-ton con le autoreggenti agli out-fit più casual, passando per un long-dress rosso fuoco: "Mi vesto senza pensare alla reazione delle altre persone. Il mio look riflette come mi sento in quel momento".

La passione per la moda è nata e cresciuto sul set della serie tv "Gossip Girl". Per sei anni l'attrice ha infatti prestato il volto alla fashion-victim Serena van der Woodsen, cambiando circa 16 look ad episodio: "Mi sentivo come se il mio vero lavoro fosse provare vestiti".



Un'esperienza che le ha però permesso di imparare a valorizzare i propri punti di forza, evolvendo il proprio stile nel tempo: "Recentemente qualcuno mi ha chiesto come è cambiato il mio modo di vestire da quando sono sposata (con Ryan Reynolds, nel novembre 2012 ndr.), come se vivessi sotto una sorta di dittatura della moda. Spero di vestirmi in modo diverso ora che ho 25 anni, rispetto a quando ero al liceo. Mi auguro di non smettere mai di cambiare".