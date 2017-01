Capua: "Più che la tv seguo mio figlio"

foto LaPresse Correlati Roberta, l'ex Miss Italia va all'altare 09:59 - Per anni è stata un volto di punta del piccolo schermo, ma dopo l'arrivo di Leonardo (5 anni) Roberta Capua ha deciso di mettere da parte la carriera televisiva, per dedicare più tempo alla sua famiglia. "Da cinque anni i miei ritmi sono scanditi dalle esigenze del mio bambino - confessa a "Nuovo" - Ho sperimentato cose che non avrei mai immaginato di saper fare, ho scoperto per esempio di essere molto paziente". - Per anni è stata un volto di punta del piccolo schermo, ma dopo l'arrivo di Leonardo (5 anni)ha deciso di mettere da parte la carriera televisiva, per dedicare più tempo alla sua famiglia. "Da cinque anni- confessa a "Nuovo" - Ho sperimentato cose che non avrei mai immaginato di saper fare, ho scoperto per esempio di essere molto paziente".

Nessuna nostalgia quindi per la conduttrice, completamente assorbita nel suo ruolo di mamma: "E' uno dei mestieri più difficili ma gratificanti del mondo. Leonardo è dinamico, non sta mai fermo ma è obbediente e affettuoso. E' un mix di vitalità e dolcezza".



Ad aiutarla con il piccolo Leonrado il marito Stefano, sposato in gran segreto due anni fa: "Mio marito è molto presente. Certo come tutti i maschietti Leo è un po' mammone, di recente ha però scoperto il piacere di giocare a pallone con papà".