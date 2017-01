Clementino sfida Moreno a suon di rap

Le immagini sono state riprese dai responsabili discografici dei tre cantanti nella hall dell'albergo e poi pubblicate, in una versione ridotta di sedici minuti, in Rete. Clementino, arrivato primo tra i 9 giovani artisti in gara, ha partecipato con il singolo "O' Vient", tratto dal suo album "Mea Culpa".



La prima edizione del "Music Summer Festival - Tezenis Live", in onda su Canale 5, si è chiusa con successo, confermando il sodalizio tra musica e intrattenimento. E' stata registrata, infatti, una media di ascolti delle 4 puntate del 16.07% di share con 3 milioni circa di telespettatori, riportando la musica in tv e rivolgendosi soprattutto ad un pubblico giovane con una media delle 4 puntate del 22.32% di share sul pubblico tra i 15 e i 34 anni, e con il 20.04% di share sul pubblico tra i 15 e i 34 anni nell'ultima puntata di giovedì scorso.