Hillary Clinton, arriva la miniserie tv

Hillary Clinton si "veste" da Catwoman

Hillary Clinton senza trucco: "Posso permettermelo" 10:51 - Protagonista della scena politica mondiale e adesso anche di una miniserie tv. La Nbc annuncia quattro puntate dedicate a Hillary Clinton. A vestire i panni dell'ex first lady Usa in "Hillary" sarà Diane Lane. Il telefilm, naturalmente, si concentrerà molto sull'aspetto privato, e racconterà la senatrice e segretario di Stato come donna e madre. Sexgate compreso.

Considerato che la miniserie racconterà anche la scappatella dell'allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton con la stagista Monica Lewinsky, in molti sono pronti a giurare che Hillary non gradirà molto la serie. Tanto che persino il presidente del network Bob Greenblatt ha messo le mani avanti: "La Clinton non sarà coinvolta nel progetto, non so se ne sia al corrente. Se fossi in lei, non saprei cosa dire ancora a proposito. Abbiamo appena raggiunto l'accordo, forse avrà un suo punto di vista. Non credo che sarà d'accordo".