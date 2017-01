"American Idol", JLo è pronta a tornare

foto Ap/Lapresse Correlati Jennifer Lopez, star a Holywood

Jennifer Lopez, provocanti trasparenze 10:16 - "American Idol" scalda i motori e annuncia tantissime novità. A cominciare da Jennifer Lopez. La produzione la sta infatti corteggiando, forse per risollevare gli ascolti. Ma prima di tornare a vestire di nuovo i panni di giudice del talent, la popstar gioca al rialzo. Non si accontenta più dei 15 milioni di dollari e chiede un aumento cospicuo. Arriveranno ad un accordo? - "" scalda i motori e annuncia tantissime novità. A cominciare da. La produzione la sta infatti corteggiando, forse per risollevare gli ascolti. Ma prima di tornare a vestire di nuovo i panni di giudice del talent, la popstar gioca al rialzo. Non si accontenta più dei 15 milioni di dollari e chiede un aumento cospicuo. Arriveranno ad un accordo?

La Fox deve rimpiazzare ben tre nuovi giudici per la prossima edizione: Randy Jackson, Mariah Carey e Nicki Minaj non faranno più parte del talent. E oltre alla Lopez, si pensa a Will.I.Am, Dr. Luke, produttore di numerose hit di Katy Perry, e Jennifer Hudson, che ha partecipato alla terza edizione dello show. Insomma, l'idea è quella di puntare su grandi nomi, anche se non è stata esclusa neanche l'ipotesi di proporre come giudici anche dei ragazzi che sono passati dal talent e sono diventati delle star. Come Adam Lambert.