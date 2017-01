Venier e Arbore, botta e risposta tra ex

foto LaPresse Correlati Venier-Arbore, un amore di dieci anni 15:49 - Si sono amati per dieci anni per poi lasciarsi nel 1997 e le cose cambiano. Mara Venier e Renzo Arbore si lanciano in un duello a distanza con botta e risposta vivace. La nuova conduttrice di "Domenica In" aveva rivelato a Chi che le sarebbe piaciuto avere Arbore in studio per celebrare 60 anni della tv, ma il conduttore e musicista ha risposto dal Giffoni: "Non è vero, ho altre cose da fare". Controreplica della Venier: "Risposta fuori luogo". - Si sono amati per dieci anni per poi lasciarsi nel 1997 e le cose cambiano.si lanciano in un duello a distanza con botta e risposta vivace. La nuova conduttrice di "" aveva rivelato a Chi che le sarebbe piaciuto avere Arbore in studio per celebrare 60 anni della tv, ma il conduttore e musicista ha risposto dal Giffoni: "Non è vero, ho altre cose da fare". Controreplica della Venier: "Risposta fuori luogo".

Ma procediamo con ordine. Mara Venier a Chi aveva dichiarato di volere per la prima puntata Renzo Arbore nella sua rinnovata "Domenica In": "E' stato naturale pensare a lui. Sarei felice se si ricreasse qualcosa del suo mitico programma 'L’altra domenica'. In più, lui è la persona con cui ho vissuto una lunga, importantissima storia d’amore. E gli amori, anche finiti, sono parte della nostra vita". Il diretto interessato dal Giffoni risponde: "Non è vero, per adesso non se ne parla, ho altre cose da fare. Tra l'altro a settembre torneranno altre 10 puntate di L'altra (il programma firmato da Caterina Stagno, la tv d'autore di Renzo Arbore che ripercorre i suoi format attraverso immagini di repertorio, i suoi ricordi, e le testimonianze di amici e compagni di viaggio, ndr). La verità è che io in tv continuo ad andare senza farla...".



La Venier taglia corto sul quotidiano Il Mattino: "Nessuno ha mai chiesto ad Arbore di fare Domenica In insieme a me. A meno che non sia accaduto a mia insaputa. Io ho fatto un'intervista dove ho detto che mi sarebbe piaciuto avere ospite Arbore nell'ambito delle interviste che farò per i 60 anni della tv. Mi sembrava anche una cosa carina. E la sua risposta l'ho trovata francamente fuori luogo". Sarà finito il botta e risposta?