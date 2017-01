Melita Toniolo: "Sto studiando per un musical"

foto Splash News Correlati Melita Toniolo, la Diavolita è cresciuta

Toniolo e Barriales, sexy doccia a due 11:39 - Un'estate di lavoro, tour nelle piazze con le radio, testimonial di mille eventi, ma Melita Toniolo è pronta a staccare la spina per le meritate vacanze, a Jesolo e Formentera, con gli "amici dell'infanzia". A Tgcom24, che l'ha intercettata prima della partenza, la showgirl ha confessato: "Sto studiando canto e recitazione, mi piace affiancare e fare da spalla ai comici. E presto mi vedrete a teatro". Single? "Qualcosa bolle in pentola". - Un'estate di lavoro, tour nelle piazze con le radio, testimonial di mille eventi, maè pronta a staccare la spina per le meritate vacanze, a Jesolo e Formentera, con gli "amici dell'infanzia". A, che l'ha intercettata prima della partenza, la showgirl ha confessato: "Sto studiando canto e recitazione, mi piace affiancare e fare da spalla ai. E presto mi vedrete a".? "Qualcosa bolle in pentola".

Melita, la tua è un'estate di lavoro, in tour con le radio, raccontaci questa esperienza...

Il tour di Radio Bruno lo faccio da tre anni e ormai è come una famiglia. Mi piace eprché sono a contatto con i più grandi della musica italiana, dagli Stadio a Emma a Mengoni. Il tour Berocca tocca invece le più belle località balneari.



Ma anche tante serate live su e giù per l'Italia...

Il mio lavoro preferito resta quello di affiancare i comici, con i quali lavoro ormai da anni nel settore live. Presentarli o fargli da spalla. Mi piacerebbe proseguire su questa strada.



Continui a prendere lezioni di canto e recitazione, che sorprese ci riservi per questo autunno?

Anche se ultimamente sono spesso in giro per lavoro, cerco di studiare e migliorare sempre. Mi appassiona il mondo del musical. Tanto che c'è in ballo uno spettacolo tatrale.



In cantiere c'è anche un nuovo sito, in cui svelerai la nuova Melita, ben lontana dalla Diavolita di un tempo...

La Diavolita è un personaggio che negli anni mi ha dato tanto e ancora la gente, dopo cinque anni, mi chiama così. Ma devo ricordare sempre che ormai sono abbastanza lontana da quell'immagine. Ma non è facile staccare il pubblico da un'immagine creata e fargli capire la vera personalità. Credo che sia così anche per gli attori. Il sito sarà prima di tutto professionale. Con nuove foto e nuovi contenuti. Insomma, la Melita 27enne cresciuta professionalmente e anagraficamente. Ma non vi anticipo nulla, ci sto lavorando da mesi con stylist e creativi. Sarà una vera sorpresa.



E il blog?

Da un po' pensavo a questa cosa, e finalmente grazie a un'amica sono riuscita a realizzarlo (www.tinymelita.com). Lo stiamo pensando un po' diverso rispetto a quelli delle mie colleghe. Li troverete la Melita di tutti i giorni.



Dove passerai le vacanze?

Tra Jesolo e Formentera, con gli amici dell'infanzia.



Relax da sigle, oppure c'è qualcosa che bolle in pentola?

Bolle, bolle...

Santo Pirrotta