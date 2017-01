Alex Belli: "Io e Katrina viviamo in un camper"

foto LaPresse Correlati Alex Belli, sexy in "Centovetrine"

Alex Belli, nozze caraibiche 09:43 - Alex Belli è pronto a mettere su famiglia con la sua Katrina Raniakova, sposata lo scorso febbraio ai Caraibi, non appena lascerà il camper in cui vivono per trasferirsi in una casa vera. L'attore di "Centovetrine" per ora è infatti "accampato" nel cortile del set. "In fondo è bellissimo, è tutto accessoriato - spiega a "Nuovo" - Mi piace l'idea si stare all'interno degli studi televisivi, lo fanno molti divi d'Oltreoceano". è pronto a mettere su famiglia con la sua Katrina Raniakova, sposata lo scorso febbraio ai Caraibi, non appena lascerà il camper in cui vivono per trasferirsi in una casa vera.nel cortile del set. "In fondo è bellissimo, è tutto accessoriato - spiega a "Nuovo" - Mi piace l'idea si stare all'interno degli studi televisivi, lo fanno molti divi d'Oltreoceano".

All'inizio, però, la sua sposina Katrina non era molto convinta della sistemazione: "Conoscendo il mio vivere un po' pazzo si è adattata. C'è la cucina, il bagno ed è come vivere in una casa vera. E poi d'estate posso organizzare grigliate, ricevere tanti amici e suonare senza disturbare nessuno!".



Un life style senza dubbio avventuroso, che però poco si adatta alle esigenze di un eventuale bebè. "Rimarrò qui fino ad ottobre, poi tornerò con Katrina nella nostra casa di Milano - spiega - Quando decideremo di avere un bambino ci faremo trovare pronti".