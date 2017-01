Rudy Zerbi: "Ecco mio fratello"

15:29 - In pochi forse sanno che Rudy Zerbi è figlio di Davide Mengacci, adesso il giudice di "Amici" e "Italia's Got Talent" presenta anche il fratello minore, Matteo, conosciuto quando i due erano già grandi. "Ho conosciuto mio fratello quando ero già papà e lui, senza saperlo, zio. Non mi dispiace che sia successo così tardi perché ad una certa età apprezzi tante cose che da ragazzino vivi senza pprofondire", scrive sul suo blog di Radio Deejay.

"Per lui sono un misto tra un fratello maggiore ed un secondo papà - continua Rudy - e tutte le volte che ha bisogno di un consiglio o gli viene un’idea, viene a rapporto da me. Questa mattina, nonostante il mio rientro in Italia ad un orario proibitivo ieri notte, pur di vederci, ci siamo trovati in un bar di Milano alle 7.30 per chiacchierare prima della mia partenza per Riccione". Rudy stima molto Matteo e lo promuove: "Ha avuto un’altra buona idea ed io gli invidio lo spirito imprenditoriale, la voglia di fare qualcosa di grande,l’ambizione.. io non sono mai stato così, ho sempre lasciato che le cose mi “succedessero addosso”. Sono sicuro che presto Matteo ce la farà e che non manca molto al giorno in cui sarò io ad andare da lui in cerca di un consiglio da “fratello maggiore".