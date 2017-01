Joe Bastianich: "Ora vi canto il blues"

foto Ufficio stampa Correlati Joe Bastianich il "cattivo" in cucina 12:28 - Joe Bastianich sveste in via del tutto eccezionale i panni di giudice di "MasterChef" per una sera e domenica 15 settembre, dalle ore 21, in esclusiva per il pubblico del Blue Note di Milano, svelerà il suo spirito blues made in Usa, in un concerto voce e chitarra insieme alla sua band The Ramps. sveste in via del tutto eccezionale i panni di giudice di "" per una sera e domenica 15 settembre, dalle ore 21, in esclusiva per il pubblico de, svelerà il suo spirito blues made in Usa, in un concerto voce e chitarra insieme alla sua band

Joe Bastianich and The Ramps: il gruppo si è formato nel 2011 quando Bastianich ha deciso di unire la passione per la cucina a quella per la musica dopo aver sentito suonare Dan Amatuzzi e Nicholas Coleman (Wine Director e Olive Oil specialist di Eataly).



Composto da Joe (voce e chitarra), Mike Seay (percussioni), Eric Seay (basso e alle tastiere) Nicholas Coleman (prima chitarra) e Dean Amatuzzi (seconda chitarra e pedal steel), i The Ramps iniziarono a fare concerti per una cerchia ristretta di amici fino ad esibirsi a New York City e Las Vegas.



Informazioni: I biglietti in prevendita sono disponibili da oggi, giovedì 25 luglio sul sito www.bluenotemilano.com; sul circuito Vivaticket e, dal 3 settembre, al Box Office di Via Pietro Borsieri 37 o chiamando la Info Line del Blue Note: 0269016888 (dal martedì al sabato dalle 14 alle 22). Il prezzo dei biglietti acquistati in prevendita è di 22 euro mentre il prezzo dei biglietti acquistati direttamente all’ingresso dello spettacolo è di 27 euro.