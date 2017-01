John Travolta-Kirstie Alley, reunion in tv

foto LaPresse Correlati John Travolta riappare dopo lo scandalo 12:30 - Dopo "Senti chi parla", si ricompone la coppia formata da John Travolta e Kirstie Alley. L'attore, infatti, farà un cameo nella serie tv "Kirstie". Travolta sarà infatti un macchinista di Hollywood che si porterà a letto l'attrice per due notti e poi la lascerà. "Sono entusiasta di lavorare di nuovo con Kirstie. E' sempre un piacere essere circondato da persone che rispetti molto a livello personale e professionale", ha detto John. - Dopo "", si ricompone la coppia formata da. L'attore, infatti, farà un cameo nella serie tv "". Travolta sarà infatti un macchinista di Hollywood che si porterà a letto l'attrice per due notti e poi la lascerà. "Sono entusiasta di lavorare di nuovo con Kirstie. E' sempre un piacere essere circondato da persone che rispetti molto a livello personale e professionale", ha detto John.

La serie in onda su TV Land racconta la storia di una stella di Broadway che vede la sua vita ribaltarsi dopo il ritorno nella sua esistenza di un figlio che aveva dato in adozione appena nato. Nella puntata con John, Kirstie si innamorerà di lui, ma non sarà corrisposta. "Kirstie" è stata anche l'artefice di un'altra reunion, ovvero, quella di Jason Alexander e Michael Richards della sitcom "Seinfeld". Adesso tocca a Travolta-Alley.