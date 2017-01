Claudia: "Andrea non mi amava e l'ho lasciato"

foto Facebook Correlati Claudia e Andrea, coppia al bacio 10:35 - Claudia racconta a "Visto" di amare ancora l'ex, ma di non sopportare più il suo atteggiamento. Così ha deciso di dare un taglio alla storia dopo solo due mesi: "So che lui non tornerà mai più da me, ma non posso continuare a vivere e soffrire per uno che non sente il bisogno di vedermi". Poi attacca: "Lui pensa solo al suo lavoro, io non conto nulla". A "mollare" il tronista Andrea è stata lei. La bella corteggiatriceracconta a "" di amare ancora l'ex, ma di non sopportare più il suo atteggiamento. Così ha deciso di dare un taglio alla storia dopo solo due mesi: "So che lui non tornerà mai più da me, ma non posso continuare a vivere e soffrire per uno che non sente il bisogno di vedermi". Poi attacca: "Lui pensa solo al suo lavoro, io non conto nulla".

"In questa storia ho dato tutto quello che potevo - racconta Claudia - forse troppo. Tanto che adesso mi ritrovo a chiuderla e sono consapevole ancora di amarlo e quindi sono destinata a soffrire. La nostra storia finisce perché lui in realtà non mi ha dato la possibilità di vivere il nostro rapporto come doveva essere vissuto, da fidanzati. Non ci siamo frequentati, non abbiamo un nostro vissuto". La coppia si vedeva solo quando "Andrea da Bergamo veniva in Campania per lavoro, non mi ha mai permesso di salire da lui nonostante le mie insistenze". Poi Claudia ha letto una dichiarazione dell'ex tronista in cui affermava di non amarla e ha deciso di chiedere la storia.