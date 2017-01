Arisa: "Ho detto no a X Factor"

foto Ufficio stampa Correlati Arisa cambia ancora look

Arisa e Ventura sedute distanti a "X Factor"

Arisa, look raffinato ed elegante

Arisa sensuale e inedita 11:10 - Qualche concerto in giro per l'Italia e poi un nuovo album. Arisa, che è stata tra le a Tgcom24 che è in trattative per il rinnovo del contratto con la Warner per un "album che sarà ricco di autori importanti che a me piacciono molto". Le polemiche a X Factor per i Frères Chaos? "Rifarei tutto. Comunque a febbraio mi proposero di rifarlo ma dissi no, poi ci ho ripensato a marzo, ma ormai era troppo tardi". - Qualche concerto in giro per l'Italia e poi un nuovo album., che è stata tra le protagoniste del Festival Gaber , spiegache è in trattative per il rinnovo del contratto con la Warner per un "album che sarà ricco di autori importanti che a me piacciono molto". Le polemiche aper i? "Rifarei tutto. Comunque a febbraio mi proposero di rifarlo ma dissi no, poi ci ho ripensato a marzo, ma ormai era troppo tardi".

Insomma c'era la possibilità che tu fossi ancora giudice?

Sì ma ho dato la prima risposta che mi è venuta, di pancia. Ci ho ripensato poi, ero in un periodo di piccola crisi però ammetto che rifiutare un lavoro, specialmente in questo periodo di crisi, è da stupidi. E' una trasmissione musicale importantissima e mi ha dato tante soddisfazioni. Non a caso i Frères Chaos, Antonella Lo Coco e Le Donatella - che sono le mie scoperte - continuano i loro percorsi musicali, senza nessun problema.



E ora che succede?

Ora vivrò un po' di rendita e di musica. Continuerò a fare qualche serata nelle piazze di tutta Italia per il gusto di cantare e anche per cercare di capire quello che sarò...



C'è un nuovo disco in arrivo?

Sì e sono in fase di trattative per il rinnovo. Ho già incontrato il nuovo presidente della Warner, Marco Alboni, ed è andata bene.



Cosa puoi anticiparci?

Sarà un disco totalmente diverso da quelli fatti in passato. Non amo ripetermi, non mi piace fare cose che già conosco. Amo sorprendermi e per questo mi ha fatto piacere includere nel disco autori che stimo tantissimo e che ascolto da tanti anni. Provo per loro tanta stima. Quando li ho chiamati erano tutti molto entusiasti. Sono rimasta sorpresa perché tendo a sottovalutarmi.



Parteciperai a Sanremo?

E' un'ottima vetrina, mai dire mai.





Sei stata ospite al Festival Gaber, cosa ti ha colpito delle sue canzoni?

Ho cantato "Si può" e "Non insegnate ai bambini". Gaber ci regala ancora oggi parole attuali e di una schiettezza straordinarie. Oggi se un artista cantasse quelle cose, molto probabilmente verrebbe emarginato. Le sue canzoni mi piacciono perché sono vere, scomode ma con una leggerezza tipica di chi dice la verità. Nel mio piccolo anche cerco di dire sempre quello che penso.



Hai cambiato ancora look con i capelli più corti?

Ma no! Sono così come mi alzo la mattina, tutto naturale...

Andrea Conti