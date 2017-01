Jessica trascina Morgan in tribunale

foto LaPresse 15:27 - Jessica Mazzoli non ha nessuna intenzione di riallacciare i rapporti con Morgan. L'ex concorrente di "X Factor" lo ha infatti trascinato in tribunale per l'affido esclusivo della figlia Lara, avuta lo scorso 28 dicembre. A dare la notizia la Nuova Sardegna, che riporta la dichiarazione della Mazzoli ai giudici: "Si disinteressa non soltanto di me, ma anche della bimba al punto tale da non essersi fatto vivo da alcuni mesi". non ha nessuna intenzione di riallacciare i rapporti con. L'ex concorrente di "X Factor" lo ha infatti, avuta lo scorso 28 dicembre. A dare la notizia la Nuova Sardegna, che riporta la dichiarazione della Mazzoli ai giudici: "Si disinteressa non soltanto di me, ma anche della bimba al punto tale da non essersi fatto vivo da alcuni mesi".

Il cantante ha replicato alle accuse con una battuta infelice "Non vengo a Olbia per non essere assediato dai mamuthones...". A qual punto uno dei giudici lo ha redarguito, ricordandogli che anche sua figlia Lara ha fiere origini sarde.



"Tutto a posto, non è accaduto nulla" ha poi dichiarato Morgan al termine dell'udienza, dicendosi inoltre disponibile a versare un congruo vitalizio per mantenere la figlia.