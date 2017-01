Music Summer Festival, gran finale a Roma

foto Ansa Correlati Big della musica al Music Summer Festival 12:27 - Giovedì 25 luglio in onda in prima serata su Canale 5 il programma musicale dell'estate "Music Summer Festival - Tezenis Live", condotto da Alessia Marcuzzi e Simone Annicchiarico. Tra gli ospiti della finale De Gregori e Mengoni. Sul palco anche i Giovani Bianca Atzei, Clementino, Coez, Greta, Antonio Maggio e Andra Nardinocchi. Uno di loro si aggiudicherà il titolo di vincitore finale della prima edizione della kermesse musicale. - Giovedì 25 luglio in onda in prima serata su Canale 5 il programma musicale dell'estate "", condotto da. Tra gli ospiti della finale De Gregori e Mengoni. Sul palco anche i Giovani. Uno di loro si aggiudicherà il titolo di vincitore finale della prima edizione della kermesse musicale.

Al "Music Summer Festival - Tezenis Live" è “la musica che vota la musica”: i brani dei giovani artisti in gara infatti, sono votati dalle star della musica italiana e da un academy board di professionisti del settore. Nel corso delle scorse puntate sono stati decretati i vincitori di tappa, Clementino si è aggiudicato la prima vittoria, Greta la seconda, Antonio Maggio la terza.



Tra gli altri ospiti sul palco di Piazza Del Popolo a Roma ci sono anche Emis Killa, Mario Biondi, Fiorella Mannoia, Simona Molinari, Moreno, Neffa, Negrita, Nek, Giuliano Palma, Gabry Ponte, i Pooh, Eros Ramazzotti e Antonello Venditti. Ospiti internazionale il cantautore inglese John Newman e la band 1975.



C’è spazio anche per la musica dance, con il contest “Best DJ” per giovani dj presieduto da Gabry ponte e condotto da Angelo Baiguini, speaker di RTL 102.5. I dj vengono giudicati da Marco Mazzi, Direttore Artistico del magazine di clubbing Dj Mag Italia . Le risate non mancano grazie alla comicità dei talenti di "Colorado". Il programma va in onda contemporanea radiofonica su Rtl 102.5.