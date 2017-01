Morto Massara, papà del Coccodrillo come fa?

foto LaPresse 13:52 - Il mondo della musica piange per la morte di Pino Massara. Compositore e direttore d'orchestra, Massara ha scritto alcuni dei brani più celebri della canzone italiana, da "Nel sole" per Al Bano a "Siamo la coppia più bella del mondo" per Adriano Celentano. Negli ultimi anni però il suo brano più famoso è stato "Il coccodrillo come fa?", presentato allo Zecchino d'oro 1993 e diventato subito un classico per tutti i bambini. - Il mondo della musica piange per la morte di Pino Massara. Compositore e direttore d'orchestra, Massara ha scritto alcuni dei brani più celebri della canzone italiana, da "Nel sole" per Al Bano a "Siamo la coppia più bella del mondo" per Adriano Celentano. Negli ultimi anni però il suo brano più famoso è stato "Il coccodrillo come fa?", presentato allo Zecchino d'oro 1993 e diventato subito un classico per tutti i bambini.

Nato a Vigevano nel 1931, Giuseppe Previde Massara ottenne i primi successi con un brano scritto per Nicola Arigliano, "Permette, signorina", ripresa anche negli Stati Uniti da Nat King Cole. Poi sono arrivate le hit per i pesi massimi della musica leggera italiana a cavallo tra gli anni 60 e 70, tra le quali "Confidenziale" (Mina), "Ghiaccio bollente" (Tony Dallara) e "Deborah" (Fausto Leali).



Personaggio colto e aperto alle novità, Massara ha anche messo lo zampino nella musica d'avanguardia, lanciando agli inizi degli anni 70, con la sua etichetta "Bla Bla", uno sperimentale Franco Battiato o producendo i Capsicum Red di Red Canzian (Pooh), che infatti lo ricorda con affetto Massara con un post su Facebook.



La musica per bambini - Tra il 1993 e il 1998 Massara si è quindi dedicato al lavoro di autore per il Piccolo Coro dell'Antoniano e lo "Zecchino d'oro": ecco quindi il "Coccodrillo", vincitore nel 1993, ma anche "Metti la canottiera" (che vinse nel 1994), "Il batterista", "La mucca e i semi di zucca" e "Il mio amico Mosè".



E lo "Zecchino d'oro" ha reso omaggio a Massara con un messaggio sulla sua pagina ufficiale. "Si è spento uno dei più grandi autori della musica leggera italiana - si legge -, ha lasciato un segno indelebile sullo Zecchino d'oro e sui bambini di tutte le generazioni".