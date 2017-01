Rocco Siffredi: "Internet uccide il sesso"

foto Afp Correlati Rocco Siffredi star de "I Cesaroni" 11:03 - Il divo del porno, Rocco Siffredi, sta registrando in questi giorni la trasmissione "Ci Pensa Rocco". Tanti consigli pratici per superare la crisi e per rivitalizzare la vita di coppia. Siffredi, in una intervista al settimanale Chi, punta l'indice non solo sulla routine di marito e moglie ma anche su Internet dove nascono solo relazioni virtuali che distruggono il sesso e la voglia di conoscersi. - Il divo del porno,, sta registrando in questi giorni la trasmissione "Ci Pensa Rocco". Tanti consigli pratici per superare la crisi e per rivitalizzare la vita di coppia. Siffredi, in una intervista al settimanale Chi, punta l'indice non solo sulla routine di marito e moglie ma anche su Internet dove nascono solo relazioni virtuali che distruggono il sesso e la voglia di conoscersi.

"Prima, la mattina, arrivavo e dovevo spingere tutto il sangue in giù. Qui, invece, il sangue lo devo spingere tutto su", così Rocco racconta la sua esperienza come conduttore di "Ci Pensa Rocco", in autunno su Cielo. Poi il discorso si sposta sulle coppie di oggi in crisi: "Ci si abitua troppo alla meglio. Pensa: 'L'ho conquistata e adesso è mia'. E si siede (di solito davanti alla tv). Non c'è nulla di acquisito per sempre, figuratevi con una donna".



La crisi del maschio è un fatto "garantito" afferma Rocco. "Noi produciamo quel che la gente vuol vedere. - conclude - Così ora in America c'è questo trend di sottomissione-dominazione che mi lascia basito e poi oggi ci sono troppe vie d'uscita: accedi al computer e molli tua moglie. Ci sono relazioni che nascono solo su Internet e muoiono lì. E quelli che vengono piantati si disperano, anche se non si sono mai visti. Internet è un mondo solitario, ci sono ego smisurati e per ognuno di loro gli altri non esistono".