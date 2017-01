Federico Novella: "Piaccio alle nonne"

foto Ufficio Stampa Mediaset 09:31 - Federico Novella dal 9 settembre affiancherà Federica Panicucci alla conduzione di "Mattino Cinque". Il giornalista, già conduttore della rubrica "Ceckpoint" sul canale all news Tgcom24, si racconta a "Tv Sorrisi e Canzoni". "Mia moglie per ora non è gelosa, piaccio soprattutto alle nonne", assicura. dal 9 settembre affiancheràalla conduzione di "". Il giornalista, già conduttore della rubrica "Ceckpoint" sul canale all news, si racconta a "". "Mia moglie per ora non è gelosa, piaccio soprattutto alle nonne", assicura.

"Non ho fatto un provino - racconta Novella - una sera mi ha chiamato Mario Giordano dicendomi che lui, in accordo con l'azienda, aveva deciso di propormi questo lavoro. E' una grande opportunità e sono entusiasta. Cerco di non pensare alla popolarità, è un mondo che non conosco ancora, ma comunque continuerò sempre a fare il giornalista". Conosceva la Panicucci? "Ci siamo incrociati una volta in studio a 'Mattino Cinque', dove sono stato ospite. La stimo molto, ha grande esperienza ed è un'ottima padrona di casa". Sposato con la giornalista Mediaset Marta Vittadini, ha due figlie, di 5 e 3 anni: "Mia moglie mi dà consigli, per ora non è gelosa e mi incoraggia. E poi mi dicono che piaccio alle donne di una certa età, mamme e nonne".