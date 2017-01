McCormack: "Feci un provino per Friends"

foto Ap/Lapresse Correlati "Will e Grace", serie vincente

"Friends", serie-cult degli anni '90 13:38 - Eric McCormack, diventato famoso per la sit-com "Will & Grace", avrebbe potuto essere nel cast di "Friends" nei panni del paleontologo Ross (interpretato poi da David Schwimmer). All'inizio della carriera, quando lavorava per il teatro, si propose infatti per il ruolo. "Volevo tirare fuori il mio lato più divertente e leggero - ha confessato ad "Huffington Post" - Feci anche un'audizione per la parte di Ross in Friends".

"Anni dopo dissi a Jimmy Burrow, regista sia di "Will & Grace" che di "Friends", che mi ero impegnato molto per ottenere la parte di Schwimmer. Lui però mi rispose Oh tesoro, hai perso tempo. Loro l'avevano scritta su misura per lui".



Dopo la porta chiusa di "Friends" per McCormack si è però spalancato il portone di "Will & Grace", che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Quando la sit-com ha chiuso i battenti nel 2006 l'attore ha continuato a calcare i set televisivi, conquistando il ruolo da protagonista in "Trust Me". Attualmente è invece impegnato con la serie "Perception ", in cui veste i panni del neuroscienziato Daniel Pierce.