Vezzuli: "Luca sognava un figlio, ma è finita"

Patricia, una bellezza social 11:51 - L'amore tra Patricia Vezzuli e Luca Bastianello era sbocciato sul set di "Vivere" nel 2006, grazie al matrimonio tra i loro personaggi Marianna e Diego. Ora, però, al fianco dell'attore c'è un'altra donna. "Tra noi è finita un anno fa quando lui è arrivato sul set di Rosso San Valentino e ha conosciuto Alexandra Dinu - svela a "Di Più" - Ho sofferto molto, parlavamo di matrimonio e figli. Lui era tutto per me".

Nonostante sia stata "sostituita", Patricia non nutre nessun rancore verso la rivale: "Non voglio e non posso dire che sia stata lei a portarmelo via. Ma posso dire che dal momento in cui l'ha incontrata si è creato un profondo distacco tra di noi e il nostro legame si è sfasciato".



I problemi sono iniziati quando è entrato nel cast di Rosso San Valentino: "Pensavo che ne saremmo usciti ma poi la situazione è peggiorata. Il clima è diventato pesante, praticamente insopportabile. La magia di un tempo era finita e così nel maggio del 2012 è andato via di casa e non ci siamo più sentiti".



Un periodo nero, che l'attrice si è finalmente lasciata alle spalle: "Ho voltato pagina con il sostegno di amici e familiari e mi sono buttata sul lavoro. Non porto rancore verso Luca Bastianello: anzi auguro a lui e Alexandra Dinu di essere felici. Per me oramai è un capitolo chiuso".