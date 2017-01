Mara Maionchi conquista "Io Canto"

foto LaPresse Correlati Maionchi, il giudice "transigente"

Un curriculum televisivo di tutto rispetto per Mara Maionchi, che dopo "X Factor" e "Amici" è pronta a conquistare anche "Io canto". La discografica sarà infatti nella giuria della prossima edizione dello show condotto da Gerry Scotti, per scovare i futuri talenti. "Più che un giudice sarò un caposquadra - precisa a "Tv Sorrisi e Canzoni" - Potrò dire la mia ma il mio ruolo cambierà rispetto a come siete abituati a vedermi".

La competizione tra i giovani concorrenti di "Io Canto" sarà infatti meno agguerrita e senza eliminazioni. "Avremo un vincitore, ma non enfatizzato come prima e ci sarà spazio anche per un musical finale. E' giusto così: alcuni ragazzini potevano vivere male l'esclusione".



Nella sua lunga carriera la Maionchi ha scoperto molti artisti di successo (Gianna Nannini e Tiziano Ferro solo per citarne un paio) anche se non le sono mancati rimpianti e delusioni. "Se lanci qualcuno e vedi che non incontra ti spiace. Ho avuto più delusioni che sogni realizzati - ammette - Coltivo sempre il dubbio di non aver capito qualcuno perchè magari non ero pronta io. Il successo è un mix di tanti fattori, anche ambientali".