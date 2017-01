Simpson e Griffin in un episodio speciale

foto Da video Correlati Il papà dei Griffin tra Marge e Homer Simpson

Evento storico per i fan di "Simpson" e "Griffin". Le due famiglie più famose della tv si incroceranno in un episodio speciale, che andrà in onda negli Stati Uniti nel 2014. Ancora non sono stati rivelati i dettagli della puntata (intitolata "The Simpson Guy") ma sembra che i Griffin partiranno alla volta di Springfield dove faranno conoscenza con la famiglia "rivale". Un appuntamento ghiotto, che promette grandi sorprese.

Ogni membro delle due famiglie intratterrà rapporti con il suo omologo: Peter e Homer discuteranno su quale sia la birra migliore al mondo, Marge e Lois diventeranno complici, Stewie starà a stretto contatto con il suo idolo Bart, mentre Lisa cercherà di tirare fuori il lato migliore di Meg.



Ma non è la prima volta che i due mondi entrano in contatto. Il creatore de "I Griffin" Seth Macfarlane non ha mai negato l'affetto profondo che lo lega ai "Simpson" e nel corso degli anni li ha ospitati diverse volte nel suo show. Questa volta però è andato oltre, dedicando alla famiglia gialla un'intera puntata.