Nicki Minaj, sexy e provocante in piscina

09:19

- L'estate si fa osè per, che su Instagram condivide con i suoi fan un bagno in piscina davvero bollente. L'ex giudice di "American Idol" primacon il twerk ( il ballo hot inventato dalla collega Miley Cyrus ) e poi regala un. Per completare il ritratto di bad-girl la Minaj salta infine in sella alla sua moto personalizzata.