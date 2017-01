Sesso selvaggio sotto le lenzuola delle serie tv

foto Da video Correlati Sesso e coccole, il lato hot delle serie

Baci passionali e carezze hot sotto le lenzuola delle serie tv americane. Il sito Hollywood.com ha stilato una classifica delle scene di sesso più belle del piccolo schermo. Dalla coppia cult Carrie-Mister Big in "Sex and The City", ai giochi erotici tra Nick e Jess in "New Girl", passando per Padre Ralph e Meggie di "Uccelli di roro", fino al sesso consumato tra i castelli di "Game of Thrones" da Lord Renly e Loras.

I ciak hot non risparmiano nemmeno i vampiri, che danno vita a liasion ultraterrene da far bollire il sangue sia in "Buffy l'ammazzavampiri", tra la protagonista e Spike, che nel più trasgressivo "True Blood" in cui le scene di nudo sono ormai all'ordine del giorno.



E anche dietro la scrivania i personaggi del piccolo schermo fanno fatica a tenersi i vestiti addosso: dall'avvocato "Ally McBeal", persa nelle fantasie erotiche con uomini sconosciuti, al mondo dorato di "Mad Men", dove Pete e Peggy sono travolti dalla passione sul divano dell'ufficio.