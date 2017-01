"House of Cards", agli Emmy sbarca il web

foto Ufficio stampa Correlati Verso gli Emmy tra conferme e sorprese 11:35 - Il testa a testa sarà tra i giganti "Game of Thrones" (16 nomination) e "American Horror Story" (17 candidature), ma la 65° edizione degli Emmy Awards sarà ricordata soprattutto per la presenza di "House of Cards", in lizza nella categoria miglior serie drammatica. La serie televisiva trasmessa dal servizio streaming Netflix è infatti il primo show distribuito sul web ad ottenere una nomination ai prestigiosi Oscar della tv. - Il testa a testa sarà tra i giganti "Game of Thrones" (16 nomination) e "American Horror Story" (17 candidature), ma la 65° edizione deglisarà ricordata soprattutto per la presenza di "", in lizza nella categoria miglior serie drammatica. La serie televisiva trasmessa dal servizio streaming Netflix è infatti iai prestigiosi Oscar della tv.

Il maggior numero di candidature (17) è andato ad "American Horror Story: Asylum", l'inquietante serie horror prodotta dalla 20th Century Fox, marcata stretta da "Game of Thrones" (16). Terzo nella lista con 15 candidature per "Saturday Night Live", ex aequo con il controverso "Behind the Candelabra", film biografico per la tv sul pianista Liberace con Michael Douglas e Matt Damon.



Oltre a "House of Cards", che vede protagonista Kevin Spacey, e "Game of Thrones", sono nella rosa delle migliori serie drammatiche anche "Breaking Bad", "Downton Abbey", "Mad Men" e il vincitore dello scorso anno, "Homeland". Le serie che si contendono invece il premio di migliore commedia sono invece "The Big Bang Theory", "Girls", "Louie", "Modern Family", "Veep" e "30 Rock".



L'altra serie trasmessa da Netflix su cui si puntava per questa categoria, la sit-com "Arrested Development", non ha ottenuto la candidatura ma ne ha comunque ricevute altre tre, compresa una per la star Jason Bateman. La cerimonia di consegna dei premi si terrà il prossimo 22 settembre, presentato dalla star di "How I Met Your Mother" Neil Patrick Harris.