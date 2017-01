Area Sanremo, si cercano talenti per il Festival

foto LaPresse 15:34 - Mentre si rincorrono le voci su chi affiancherà Fabio Fazio al prossimo Festival di Sanremo, Luciana Littizzetto o Geppi Cucciari sembrano le più accreditate, è partita la macchina organizzativa di Area Sanremo. E' l'unico concorso che porta i giovani sul palco del Festival. Otto cantanti selezionati poi si sottoporranno al giudizio della Commissione Rai, due di loro passeranno di diritto alla categoria Giovani. - Mentre si rincorrono le voci su chi affiancheràal prossimo Festival di Sanremo,sembrano le più accreditate, è partita la macchina organizzativa di. E' l'unico concorso che porta i giovani sul palco del Festival. Otto cantanti selezionati poi si sottoporranno al giudizio della Commissione Rai, due di loro passeranno di diritto alla categoria Giovani.

Tra le novità di quest'anno l'eliminazione della suddivisione in sezioni (SanremoLab e SanremoDoc). I brani inediti (in lingua italiana e dialettale) saranno giudicati da un’unica Commissione alla quale sta già lavorando il Direttore Responsabile Paolo Giordano. "Puntiamo a una Commissione di alto livello - ha spiegato il giornalista -. Per questo vorrei i grandi nomi della musica italiana, come ad esempio Adriano Celentano, che con la loro esperienza possono insegnare tanto ai ragazzi. Oppure non sarebbe male che il vincitore della categoria Big partecipasse in Commissione alle selezioni". I contatti sono già iniziati e a questo punto non si esclude la presenza di Marco Mengoni, che ha appunto vinto al Festival lo scorso anno con "L'essenziale".



Area Sanremo continua ad essere un punto di riferimento per i giovani talenti - dai 16 ai 36 anni - nonostante la crisi. Lo spiega Simeon Simeonov, consigliere di Amministrazione Sanremo Promotion, che parla di "macchina più snella e meno dispendiosa anche per i cantanti che vorranno partecipare". Il sindaco della cittadina ligure Maurizio Zoccarato rilancia: "Il Festival lo scorso anno è andato benissimo, un po' meno l'afflusso di turisti in città e per questo vogliamo potenziare la comunicazione e invogliare il turismo anche con iniziative come il Museo della Canzone che sarà allestito al Palafiori". Anche quest'anno saranno chiesti i fiori sul palco? "No, tanto non li mettono mai. Si consegnano solo bouquet. Però vogliamo sia bene messo in evidenza il nome di Sanremo. La convenzione con la Rai scadrà quest'anno e ovviamente puntiamo al rinnovo".



L’accoglienza per i giovani protagonisti di questa edizione è fissata il giorno 16 ottobre nella Città dei Fiori mentre i corsi inizieranno il 17 ottobre e termineranno il 19. Gli incontri saranno organizzati dal Direttore Artistico Bruno Santori, interverranno alcune tra le più importanti figure professionali dell’ambiente musicale e dello spettacolo. Dovrebbero esserci Renzo Rubino, proveniente da Area Sanremo e vincitore del Premio della critica lo scorso anno, e Arisa. Renzo Rubino sta girando l'Italia in tour, raccogliendo premi e riconoscimenti per la sua musica. Il cantautore ha già pronto un album dal titolo "Oronzo" e non è escluso che presenti qualche brano per partecipare come Big al prossimo Festival. Per tutte le info sul bando di concorso www.areasanremo.it

