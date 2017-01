Star di "Glee" attrice di talento già a cinque anni

foto Tgcom24 Correlati "Otto sotto un tetto", gli attori ieri e oggi

A soli cinque anni Naya Rivera sprigionava già carisma e simpatia da tutti i pori. Anni prima di raggiungere il successo mondiale con il personaggio di Santana in "Glee", infatti, la Rivera nel 1992 era già famigliare al pubblico di mezzo mondo grazie alla sit-com "Otto sotto un tetto". Nella serie tv interpretava la sofisticata Gwendolyn, perfetta mogliettina in miniatura del piccolo di casa Richie (Bryton James).

Naya ha iniziato prestissimo la sua carriera di attrice. A quattro anni entra infatti nel cast de "La famiglia reale", show prodotto da Eddy Murphy dove interpreta il personaggio di Hillary Winston.



Seguono poi alcune apparizione ne " Willy, il principe di Bel-Air" e un ruolo da regular in "Otto sotto un tetto". Proprio sul set della sit-com svela tutte le sue doti comiche interpretando con disinvoltura la parte di Gwendolyn, la fidanzatina fashion-victim di Rich (Bryton McClure), il piccolo di casa Winslow.



Una carriera costellata di successi quella della Rivera, che il prossimo 24 luglio è attesa al Giffoni Film Festival. Un evento importante per l'attrice, che durante il suo soggiorno avrà modo di commemorare il collega Cory Monteith, suo partner nella serie tv per quattro stagioni.