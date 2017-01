Andrea: "Io e Claudia ci siamo lasciati"

foto Twitter Correlati Claudia e Andrea, coppia al bacio 08:20 - Non era vero amore tra l'ex tronista Andrea Offredi e la sua corteggiatrice Claudia D'Agostino. A due mesi dal termine di "Uomini e Donne" la loro relazione è infatti giunta al capolinea. A dare l'annuncio il bergamasco, che su Facebook ha scritto: "Non sempre è facile capire, trovare il coraggio di scrivere certe cose...Il rapporto tra me e Claudia si è concluso...Ho voluto e vorrò sempre bene a Claudia...Ma il bene non basta". - Non era vero amore tra l'ex tronistae la sua corteggiatrice. A due mesi dal termine dila loro relazione è infatti giunta al capolinea. A dare l'annuncio il bergamasco, cheha scritto: "Non sempre è facile capire, trovare il coraggio di scrivere certe cose......Ho voluto e vorrò sempre bene a Claudia...Ma il bene non basta".

A mettere fine alla relazione i chilometri di distanza, ma anche una scintilla che tra i due non è mai scoccata. "Se non è scattato l'amore...(Quell'amore che ti fa arrabbiare ed ingelosire per qualcosa che non avresti voluto vedere o sentire...) credo sia giusto e rispettoso per entrambi finirla qui - ha scritto l'ex tronista - Sicuramente la distanza non ci ha aiutati... Ma non la voglio usare come una scusa... ".



La conferma è poi arrivata, sempre tramite social network, anche dall' ormai ex fidanzata Claudia: "Buongiorno a tutti... non è stato semplice e non è semplice annunciare la rottura di questa storia...forse un po' più per me...comunque, anche se non condivido alcune cose che ha scritto, la sostanza è quella...purtroppo... Mi dispiace aver deluso molti di voi che credevano in Noi..ero io la prima a farlo si sà...Vi abbraccio forte forte ...".