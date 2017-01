Lindsay Lohan, due milioni per andare in tv

foto LaPresse Correlati Lindsay Lohan è sempre scandalosa

Finalmente può tirare un sospiro di sollievo. Dopo tanti guai e debiti, Lindsay Lohan sta per abbandonare il rehab e c'è già un assegno da due milioni di dollari che la aspetta. La bad girl di Hollywood andrà infatti in tv, ospite di Oprah Winfrey, a raccontare i suoi problemi. Un compenso altissimo, frutto di una trattativa durata mesi con la famiglia.

Secondo quanto riportano i media statunitensi, la Lohan apparirà sul canale Own per un'intervista con Oprah ad agosto, e un reality show di 8 puntate che andrà in onda nel 2014, e parlerà con la regina della tv dei suoi problemi legati all'alcolismo. E pare che la star, prima di firmare il contratto, abbia preteso due assistenti e uno stylist, a disposizione 24 ore su 24. La sopporteranno?