Pio e Amedeo: "Cantate YouPorn!"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Pio e Amedeo in "Youporn" 08:23 - Pio e Amedeo, gli ormai celebri Ultras dei Vip de "Le Iene", lanciano un tormentone nato durante la trasmissione e trasformato ora in musica, grazie alla produzione del dj Gabry Ponte in quella che lo stesso definisce "una notte di ispirata follia". "YouPorn" è diventato un fenomeno Web. "Il successo degli Ultras dei Vip è stata la ciliegina sulla torta degli sforzi che abbiamo fatto fino a qui. Ora arriva un nostro film", dicono a Tgcom24. , gli ormai celebri Ultras dei Vip de "", lanciano un tormentone nato durante la trasmissione e trasformato ora in musica, grazie alla produzione del dj Gabry Ponte in quella che lo stesso definisce "una notte di ispirata follia". "YouPorn" è diventato un fenomeno Web. "Il successo degli Ultras dei Vip è stata la ciliegina sulla torta degli sforzi che abbiamo fatto fino a qui. Ora arriva un nostro film",



Com’è nata l’idea di “Youporn” e la collaborazione con Gabry Ponte?

Ci siamo conosciuti tramite conoscenze comuni e il tutto è nato per gioco. Per noi era importante legare gli Ultras dei Vip alla musica giusta e quella di Gabry Ponte è perfetta per due personaggi colorati come noi. E’ stata semplicemente una serata tra amici, tra cui anche Gabry, e siamo felici che ciò che ne è scaturito stia andando bene!



Qual è il bilancio di questi primi mesi da Ultras dei Vip?

Bilancio più che positivo. Il successo degli Ultras dei Vip è stata la ciliegina sulla torta degli sforzi che abbiamo fatto fino a qui e ci ha aperto mille porte come quella del film dove però non faremo gli Ultras. Le Iene sono stati il canale ideale, il programma giusto dove inserire questi personaggi.



Come mai siete amatissimi?

Perché l’Italia vive del pallone e tutti amano cantare. Il coro fa parte della quotidianità, anche solo come sfottò tra amici e per noi è un modo per dire le cose in faccia ai vip mantenendo il nostro stile. Come Ultras dei Vip siamo portatori del pensiero del popolo, ambasciatori di quello che tutti vorrebbero dire.



C’è qualche vip che non ha apprezzato la vostra “irruenza”?

All’inizio qualcuno era un po’ stranito perché era quella fase in cui i servizi non andavano ancora in onda. Nessuno reagisce male anche se noi effettivamente ci andiamo parecchio pesanti, è come se scattasse un meccanismo goliardico anche in loro in quel momento. Fiorello per esempio stava passando con il motorino, ha accostato e si è messo a saltare e cantare con noi! Lui ha perfettamente capito che è un momento goliardico e la forza del personaggio.



Siete stati riconfermati per la prossima edizione de Le Iene?

Sì, partiamo di nuovo a settembre con Le Iene che ci traghetteranno fino al film “Quasi quasi amici”.



Cosa dobbiamo aspettarci ancora da voi?

Gli Ultras continueranno con i loro cori vip e i Due meridionali in giro per il mondo andranno ancora alla ricerca di ricche vittime a cui scroccare l’impossibile. A Le Iene ci sentiamo a casa.

Andrea Conti