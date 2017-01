Lovato: "Vivo con il fantasma di una bambina"

foto Ap/Lapresse Correlati Demi Lovato, star della musica e tv 08:21 - Demi Lovato ha scoperto di avere una ospite molto particolare nella sua casa in Texas. Durante un'intervista rilasciata al sito "Buzzfeed", il giudice di "X Factor" ha infatti ammesso di essere ricorsa a degli specialisti per liberarsi dello spirito di una bambina. "La mia casa era infestata da una ragazzina di nome Emily - ha raccontato - Sia la medium che i cacciatori di fantasmi mi hanno detto lo stesso nome". ha scoperto di avere una ospite molto particolare nella sua casa in Texas. Durante un'intervista rilasciata al sito "Buzzfeed", il giudice di "X Factor" ha infatti ammesso di essere ricorsa a degli specialisti per. "La mia casa era infestata da- ha raccontato - Sia la medium che i cacciatori di fantasmi mi hanno detto lo stesso nome".

Non è la prima volta che la Lovato ha incontri ravvicinati con il fantasma di Emily: "Quando avevo tre anni mia madre mi ha sorpreso mentre parlavo da sola e le risposi Sto parlando con la mia amica Emily. E' giocosa, avrà intorno agli 11-12 anni, forse meno".



Per avere conferma delle sue sensazioni, Demi ha anche invitato a casa sua un amico, in veste di testimone. "Una volta ero in casa con il mio amico Tucker a vedere un film e improvvisamente il pc che avevo in cucina si è acceso e ha iniziato a trasmettere lo stesso film. Prima lo schermo era nero, quindi la questione era come avesse fatto ad accendersi - ha continuato - Dopo Tucker ha inviato un messaggio ad un amico con scritto Credo che questa casa sia infestata, un film è partito da solo. A quel punto il suo cellulare ha iniziato a ricevere per trenta volte di fila lo stesso messaggio, in cui c'era scritto sicuramente".



La Lovato crede di essere particolarmente predisposta per i rapporti con l'aldilà: "L'amica di mia madre è una medium e abbiamo parlato di queste cose. Quando arrivo in una camera riesco a percepire se è successo qualcosa o se un hotel è infestato. Tutti possono riuscirci se provano ad aprire la loro mente" .