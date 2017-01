Bando per nuovi sceneggiatori di talento

foto LaPresse 17:05 - Mancano solo dodici giorni alla chiusura del "Premio Carlo Bixio" dedicato ai giovani sceneggiatori e promosso da Mediaset, Rai e APT (Associazione Produttori Televisivi), sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Il concorso è riservato ai candidati di età compresa tra 18 e 40 anni, autori di un copione originale di fiction in linea con lo spirito delle produzioni già realizzate da Carlo Bixio. - Mancano solo dodici giorni alla chiusura del "" dedicato ai giovani sceneggiatori e promosso da Mediaset, Rai e APT (Associazione Produttori Televisivi), sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Il concorso è riservato ai candidati di età compresa tra 18 e 40 anni,in linea con lo spirito delle produzioni già realizzate da Carlo Bixio.

In particolare, come riportato nel bando di concorso, "quest'anno il Premio Carlo Bixio invita i giovani autori a cimentarsi nel genere della commedia con preciso riferimento a quella cosiddetta all'italiana che grande fortuna ebbe nel cinema dalla fine degli anni cinquanta ai primi anni settanta per la sua capacità di cogliere, ben oltre il mero momento di evasione, materiale prezioso dal reale".



Il vincitore si aggiudicherà un contratto di licenza con Mediaset della durata di 12 mesi e un corrispettivo di 15.000 Euro. Le sceneggiature dovranno essere inviate entro e non oltre la data del 29 luglio 2013 alla segreteria del Premio Bixio, presso la Sede dell'Associazione Produttori Televisivi (Via Giunio Bazzoni, 3, 00195 Roma) secondo le modalità previste dal regolamento.



Il Bando e il relativo modulo di adesione possono essere scaricati dai siti: www.fiction.mediaset.it, www.quimediaset.it, www.apt.it, www.rai.it.