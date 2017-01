Shailene, la stellina tv americana si spoglia

foto Interview Correlati Shailene Woodley, sexy topless per "Interview" 09:55 - E' piena di sorprese Shailene Woodley, che dopo essere rimasta incinta per la serie tv "La vita segreta di una teenager americana" ora sfoggia un topless mozzafiato per il magazine "Interview". Nonostante il successo la Woodley, 21 anni, non si è ancora abituata alle regole dello show-biz: "Una volta mi sono vista su un giornale e non mi sono riconosciuta: avevo le tette più grosse, la pelle liscia e la pancia piatta". - E' piena di sorprese, che dopo essere rimasta incinta per la serie tv "" ora sfoggia un topless mozzafiato per il magazine "Interview". Nonostante il successo la Woodley, 21 anni, non si è ancora abituata alle regole dello show-biz: "Una volta: avevo le tette più grosse, la pelle liscia e la pancia piatta".

Intervistata dalla collega Emma Stone, la 21enne californiana ha confessato di stare imparando le leggi che dominano il mondo dello spettacolo, tutto incentrato sull'apparenza: "Una volta notai una tizia, credo fossi io, su una rivista. Aveva delle grosse labbra rosse che sicuramente non appartengono alla mia faccia e le tette di tre taglie più grosse di quelle che ho realmente. La mia pancia era completamente piatta e anche la mia pelle era senza imperfezioni".



"La verità è che non ho affatto quelle labbra e la mia pelle è imperfetta, oltretutto ho anche un po' di pancia - ha spiegato l'attrice - Non è la rappresentazione di chi sono io. Sono cresciuta con queste riviste e ho capito solo dopo che mi stavo paragonando a qualcosa che non era reale".