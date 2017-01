Music Summer Festival è rock con Gianna Nannini

foto Ansa Correlati Music Summer Festival backstage

Big della musica al Music Summer Festival 15:48 - Giovedì 18 luglio alle 21.10 su Canale 5 terzo appuntamento con il Music Summer Festival - Tezenis Live, condotto da Alessia Marcuzzi e Simone Annicchiarico. Tra i Big che saliranno sul palco di Piazza del Popolo: Zucchero, Gianna Nannini, Enrico Ruggeri, Francesco Renga, Moreno, Neffa, Emis Killa e Annalisa.

Ospite internazionale la cantante francese Imany. I giovani in gara in questa puntata saranno Greta, Antonio Maggio, Paolo Simoni, Clementino, Renzo Rubino e Andrea Nardinocchi. Al "Music Summer Festival - Tezenis Live" è 'la musica che vota la musica': i brani dei giovani artisti in gara infatti, sono votati dalle star della musica italiana e da un academy board di professionisti del settore. Durante ognuna delle puntate verrà annunciato il vincitore di tappa (Clementino si è aggiudicato la prima vittoria, Greta la seconda) mentre alla quarta puntata verrà decretato il vincitore finale della prima edizione della rassegna musicale.



Infine, ancora grande spazio alla musica dance, con il contest “Best DJ” per giovani deejay presieduto da Gabry Ponte. La regia dell’evento è affidata a Roberto Cenci. Il programma va in onda in contemporanea radiofonica su Rtl 102.5